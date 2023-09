Happy Hour je vizuální performance, která se zabývá napodobováním lidských vlastností, myšlení a emocionality umělou inteligencí. Inspiruje se současnou vlnou zájmu o AI a strachem, který čím dál dokonalejší nelidští aktéři vyvolávají. Zvláštní až nepříjemné pocity, které pociťujeme při pohledu na své neživé dvojníky popisuje populární koncept strašidelného údolí (uncanny valley), který už před půlstoletím popsal japonský profesor robotiky Masahiro Mori.

Co nám ale vlastně naše digitální kopie naznačují? Do jaké míry jsme my sami umělí, zkonstruovaní, zaměnitelní? Čeho se vlastně bojíme? V situaci generického TED talku se na jevišti potkají čtyři humanoidi, aby prodebatovali éru končící lidské výlučnosti.

