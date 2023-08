Živé kino Praha 2023

Živé kino Praha zve na nové dokumentární filmy v předpremiéře. Navštivte komorní projekce právě dokončovaných filmů na netradičních místech a setkejte se s jejich tvůrci a tvůrkyněmi. Těšíme se na vás. PROGRAM ŽIVÉHO KINA PRAHA 2023 28. 8. | 19:00 | Kino Petrohradská, Petrohradská 13/438 IF I EVER LOSE MY EYES Režie: Lea Petříková Když zavřeme oči, svět kolem nás zmizí, ale v našem nitru se objeví nový. Po stopách lidí, hledajících tento neviditelný svět, se vydává vizuální umělkyně Lea Petříková. Jako bránu do rozšířené reality nevyužívá psychedelika, ale záhadná místa. Hora, kde sídlí ďábel, kámen s otiskem Kristovy nohy, rampa pro přistání UFO nebo krypta s prastarými nápisy představují zkratky do abstraktních, imaginárních či duchovních světů. 29. 8. | 20:30 | Skautský institut na Staromáku, Staroměstské nám. 1/4 O BARIPEN - ODKAZ ELENY LACKOVEJ Režie: Vera Lacková Elena Lacková (1921–2003) byla významná romská spisovatelka, dramatička a sociální pracovnice. Její pravnučka Alžběta Ferencová alias Zea je zpěvačkou, tanečnicí a herečkou. Snímek vytváří paralely mezi dvěma rodině spřízněnými ženami, které navzdory společenským předsudkům věnují svůj život umělecké tvorbě. 30. 8. | 19:00 | prostor39, Řehořova 33/39 CHYBĚNÍ Režie: Štěpán Pech Konceptuální vizuální umělec Ján Mančuška zemřel v roce 2011. Za krátkých 39 let své existence však stihl stvořit celou řadu pozoruhodných děl, mnohá z nichž byla vystavena v renomovaných galeriích po celém světě - včetně pařížského Centre Pompidou nebo newyorského MoMA. Společně s dětmi výtvarníka, se režisér vydává na cestu, jež si klade za cíl nejen se Mančuškovi přiblížit, ale také ho odhalit v dosud nepoznaných odstínech a zaplnit tak mezery, kterých se v souvislosti s blednoucí vzpomínkou na jeho osobnost objevuje čím dál tím více.

31. 8. | 19:00 | Kampus Hybernská, Hybernská 998/4 ATIRKÜL VE SVĚTĚ OPRAVDOVÝCH MUŽŮ Režie: Janyl Jusupjan V rozlehlých pláních Kyrgyzstánu pěstují muži skupinový sport s dlouhou tradicí. Cílem hry buzkaši je obrat soupeřící družiny jezdců o trofej v podobě mrtvého kozla a udržet se přitom celou dobu na koňském hřbetě. Do tohoto drsného, maskulinního světa vstupuje žena Atirkül s podnikavým duchem a smyslem pro humor. Snímek sleduje všední dny svéhlavé milovnice koní Atirkül, jejíž ambicí je vybudovat vlastní tým hry buzkaši z místních mladých mužů.