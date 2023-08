Free Jazz Festival - první koncert

Vráťa Brabenec & Romanovská Tichý Hrubý (Česko)

Vratislav Brabenec – alt saxofon, klarinet / Anna Romanovská – housle, koto / Petr Tichý – kontrabas, trombon / Michal Hrubý – klarinet, basklarinet, tenor saxofon, flétna

Za spoluprací Vratislava Brabence s o dvě generace mladším improvizačním triem Romanovská Tichý Hrubý je vlastně dárek k saxofonistovým narozeninám. Když dostal Brabenec, známý především jako člen Plastic People Of The Universe, nabídku natočit si k osmdesátinám album, vyslovil přání „zase si jednou zablbnout na freejazzovů notečku“. Výsledkem není jen deska vtipně pojmenovaná Nejsem na to zvyklá, ale i příležitostná spolupráce koncertní.

VÍCE INFORMACÍ ZDE