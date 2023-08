Saul Steinberg: Mezi linií a textem

Saul Steinberg (1914⁠–⁠1999), americký kreslíř s rumunskými kořeny, byl člověk se širokým kulturněpolitickým rozhledem, což se projevilo také v jeho díle, které pojednává o každodenním lidském životě s jeho paradoxy. Steinbergovy kresby, masky, koláže a asambláže jsou známé pronikavou analýzou moderní společnosti. Klíčovým se pro Steinberga stal pobyt v Miláně, kde studoval architekturu a debutoval kreslenými vtipy v satirickém časopise Bertoldo. Již tenkrát zaujal schopností vyjádřit hravými vizuálními zkratkami komplexní myšlenku s originální pointou nepostrádající důvtip. Steinberg byl skutečným příkladem homo ludens v Schillerově slova smyslu. Prostřednictvím hry rozvíjel své myšlení a prozkoumával odlišné roviny významů, které pak rozpracovával v různých kontextech.

Po nástupu fašistického režimu v Itálii byl nucen emigrovat. Tato zkušenost se promítla také do jeho tvorby, a to především skrze pocit jisté psychické vykořeněnosti a neutuchající potřeby nalézt své místo na geografické mapě světa. Azyl našel v USA a New York se stal jeho domovem a inspirativní uměleckou základnou.

Nejznámější je Steinbergova tvorba pro populární časopisy, jako byl The New Yorker.

