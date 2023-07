Purgatory Anna Jožová, Julie Kopová

Zkáza a beznaděj, po kterých následuje očistec a vykoupení. To je společný jmenovatel výstavy nazvané Purgatory. V pojetí Julie Kopové se jedná o putování její vnitřní krajinou úzce spjatou s filozofií i hudebním rytmem. Anna Jožová reflektuje environmentální krizi, v níž se současná globální situace lidstva nachází.

„V obou uměleckých reprezentacích klesáme dolů do temnot, na dno oceánů, do nitra Země, do lidského podvědomí, kde se však může velmi hluboko nacházet nový, dosud nepoznaný zdroj světla,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Dotřel.

Otevírací doba

Po: zavřeno

Út - Čt: 11:00 - 13:00, 14:00 - 19:00

Pá: 11:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

So - Ne: 13:00 - 18:00

