Letní kino na Pragovce / KaprKód

Servírujeme vám již šestý ročník letního kina na Pragovce, tentokrát se zastřešujícím tématem krajiny. Letos se kino přesouvá do prostoru velkého sálu v hale E (bývalé jídelny), promítat se tak bude za každého počasí každý čtvrtek po setmění. Vstup ZDARMA.

Před projekcí si skočte do galerie na aktuální výstavy. Otevřené jsou vždy až do začátku promítání.

13. července promítáme od 21:00 film KaprKód.

Dokumentární opera KaprKód objevuje rozporuplný příběh progresivního skladatele, experimentátora a prominentního komunisty Jana Kapra (1914-88), který byl téměř vymazán z oficiální paměti. V 50. letech se natolik proslavil propagandistickou hudbou, že byl oceněn jedním z nejvyšších vyznamenání tehdejšího východního bloku, Stalinovou cenou, tu v srpnu 1968 v reakci na ruskou invazi vrátil. Následoval doživotní zákaz uvádění jeho děl. Kapr v té době průběžně natáčel svůj život i svérázné hrané scénky na 8mm filmy. Tyto dosud nikdy nezveřejněné materiály ožívají v hravé rekonstrukci života po smrti, v níž se protíná paměť filmu, doby i Kaprovy hudby s příběhem nabývajícím mytologických rozměrů.

17 operních pěvců interpretuje scény Kaprova života, např. souboj s prezidentem Zápotockým nebo milostné dopisy. Film kromě osobních a politických proměň ohledává naši touhu propsat se věčnost. Kapr, narozený ve znamení ryb, skladatel Rybích zpěvů proplouvá filmem jako jeho spoluautor.

Režie: Lucie Králová

Scénář: Lucie Králová

Kamera: Tomáš Stanek, Adam Oľha, Petr Příkaský, Jakub Halousek

Střih: Adam Brothánek

Hudba: Jan Kapr, Petra Šuško

Zvuk: Richard Müller, Michal Gábor, Petr Šoupa

Délka: 91 min

Rok: 2022

Předfilm: Přechod (Tereza Plavecká, 2022)

Před 20 lety na přechodu pro chodce v pražské Čimické ulici přejelo auto muže. Byl to můj táta. Přes ten přechod jsem několik let nemohla chodit. Dnes po něm chodím denně. Krátký poetický experimentální film z místa, které má pro mě zvláštní význam, je nahlédnutím do vztahu s mým otcem.

(My Street Films)

Kompletní program letního kina na Pragovce:

8. 6. 21:30 Žena na válečné stezce

15. 6. 21:30 Mžitky

22. 6. 21:15 Proti přírodě

29. 6. 21:15 Beuys

13. 7. 21:00 KaprKód

20. 7. 21:00 O koních a lidech

27. 7. 20:45 Návštěvníci

3. 8. 20:45 Frank

10. 8. 20:30 Hranice odvahy

17. 8. 20:30 Chlapi nepláčou

24. 8. 20:30 Víkend na chatě

31. 8. 20:00 Osm hor

7. 9. 19:45 25 km/h

Změna programu vyhrazena.

Dramaturgie letního kina: Pavel Soušek, Jana Hanusková

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 9.