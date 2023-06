Fashion Arena Prague Outlet pro zákazníky připravila venkovní výstavu PRIDE BAGS

Až do 7. července ve štěrboholském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet probíhá unikátní výstava celkem 9 umělců z celé Evropy. Každý z nich vytvořil grafický návrh pro plátěnou tašku, který odráží, co pro něj Pride Month znamená. Návštěvníci outletového centra si tašky s designovými návrhy budou moci prohlédnout v rámci venkovní výstavy, která je umístěna na hlavní pasáži a je doplněna informacemi o jednotlivých designérech.

Pro český trh byl vybrán návrhář Lukáš Macháček, který vytvořil design „ALL DRESSED IN LOVE“. Hlavní ideou je tedy vyzýva k bezpečnému sexuálnímu chování. Limitovaná edice látkových tašek je v prodeji za 399 Kč až do 7. července, nebo do vyprodání zásob. K zakoupení je pouze v Informačním centru štěrboholské Fashion Arena Prague Outlet.

Výtěžek z prodeje poputuje na podporu organizací zaměřených na osvětu, pomoc a práva LGBTQ+ komunity. Za tímto charitativním projektem stojí evropská síť outletových center VIA Outlets, jejíž součástí je právě i pražská Fashion Arena Prague Outlet.

„Proč jsme do tohoto projektu šli? Nebojíme se upozornit na to, že i když v posledních desetiletích došlo k významným pokrokům v boji za práva LGBTQ+, komunita se stále potýká s diskriminací a omezením svých práv. Výtěžek z prodeje tašky podpoří Mezinárodní asociace pro práva LGBTQ+ (ILGA) a Dům Světla, což je charitativní organizace věnující se osvětě a pomoci lidem s HIV/AIDS,“ říká Lenka Čapková, ředitelka outletového centra Fashion Arena Prague Outlet.

Hrdým nošením tašky na veřejnosti může kdokoli přispět k významnému posunu ve prospěch zdraví a osvěty LGBT+ komunity.

Plátěná taška „ALL DRESSED IN LOVE“, Informační centrum Fashion Arena Prague Outlet,prodejní cena 399 Kč.