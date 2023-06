The Winery Dogs v Praze

Portnoy + Kotzen + Sheehan = THE WINERY DOGS. Trio ikonických muzikantů právě vydalo třetí desku III, kterou vám přijedou představit do Brna i Prahy! Jak bylo řečeno, známé americké hardrockové trio THE WINERY DOGS tvoří zpěvák a kytarista Richie Kotzen (Poison, Mr. Big), baskytarista Billy Sheehan (Mr. Big, Steve Vai) a bubeník Mike Portnoy (spoluzakladatel Dream Theater).

