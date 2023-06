Letní Divadlení - Praha Zbraslav

PROGRAM:

8. 6. od 19hHajzlbáby, aneb tady se ptám já hraje Post Scriptum

Bláznivá trochu kriminální komedie.

Městská zahrada

10. 6. od 14h Cyklistické vyprávění

Cestou necestou, kolem a kolem… Příběhy vyprávěné nejen pro cyklisty, před Městským domem.

13. 6. od 17hTři mušketýři byli čtyři!

hraje Dětský dramatický soubor ZKS

Athos, Porthos, Aramis… a jak se k nim dostal D´Artagnan?

Divadlo Jana Kašky

14. 6. od 16hAbraxas Dabraxas aneb příběh Malé čarodějnice

Jak důležité je mít přátele, se kterými zažíváte nejen zábavu, ale také těžké chvíle a nečekaná dobrodružství…kouzelná pohádka, kde se to čarodějnicemi jen hemží.

Městská zahrada

16. 6.od 15.30hRozbal to!

Pestrou paletu barev, písní, nástrojů i žánrů na vás vybalí kapela pro děti Rozbal to! Co se ale celou dobu skrývá v tom obřím dárku? Na to si budete muset počkat do konce koncertu.

Městská zahrada

17. 6.od 10hSvětová pohádka

hraje Matka Barbora

Jak za necelou hodinku procestovat Svět od New Yorku po Himaláje, zahrát si při tom s tučňáky na schovku, neutratit celej majlant na největším tržišti na světě a porozumět řeči kmene Uru…

Městská zahrada

18. 6.18.30hKoncert v barvách SeMaForu

Dáša Zázvůrková, Petr Macháček a Jakub Šafr Trio. Závěr letošního DivaDlení bude v barvách SeMaForu a rytmu největších hitů Suchého a Šlitra…

Městská zahrada

