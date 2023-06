Komentovaná prohlídka: Lost in the Moment That Follows

S komentářem vás provedeme výstavou Lost in the Moment That Follows v rámci série Cesty sběratelství věnované sbírce filantropa Ovidia Șandora. Șandorova sbírka je zaměřena na rumunské umění a mapuje umělecké přístupy, hnutí a myšlenky, které významně přispěly k reflexím naší nedávné, sdílené minulosti. Výstava skrze aktuální témata současného umění, jako jsou například identita, příroda a lidská existence, staví bok po boku díla důležitých osobností historické a poválečné avantgardy i díla současných umělců. Termín konání: 21/6 2023 19.00

