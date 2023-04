Výtvarný workshop Vyrob si hmyzí dům

V neděli 23. dubna od 15 hodin proběhne v Pragovka Gallery další výtvarný workshop pro rodiny s dětmi. Tentokrát je inspirovaný tématem aktuální výstavy Little John kurátorky Tey Záchové. Výstava představuje mezinárodní umělce a umělkyně, kteří odkazují na různé úhly pohledu na zvířata a jejich vztah s námi. Určitě také máte (nebo chcete mít) doma domácího mazlíčka, malého psa nebo kočku, o které se každý den s láskou staráte. Ne všechna zvířata mají takové štěstí a často musí čelit strachu o svůj život. Podívejte se s námi, jak umělci vyprávějí jejich příběhy a vytvářejí pro ně nové, bezpečnější domovy. Vydejte se s námi na prohlídku galerie a workshop, kde si ukážeme, jak vytvořit hmyzí domeček, ve kterém mohou složit hlavu samotářské včely, berušky, motýli a další hmyz. Kde: Pragovka Gallery (Kolbenova 923 / 34a, Praha 9, 190 00) Kdy: 15:00 – 16:30 Věk: pro děti od 4 do 10 let Workshop je ZDARMA. Nutná registrace předem na pragovkagallery@gmail.com Kapacita: 15 míst ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9. Partnerem projektu je Mount Capital. Partnerem výstavy je Sosone. Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~