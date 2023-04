Magdalena Jetelová - The Lie of the Land

Galerie Cermak Eisenkraft_ představuje ve 2. patře Topičova domu výstavu světově renomované umělkyně Magdaleny Jetelové, nazvanou The Lie of the Land. Výstava nabídne pestrý průřez autorčiným dílem od sedmdesátých let až do současnosti – kouřové kresby, sochy, fotografie i projekty z oblasti land artu, do kterých jsou často vtisknuty ekologické a kulturně-historické otázky nabízející příležitost transformovat chápání okolního světa.

Autorka vyniká originálním a multidisciplinárním způsobem tvorby, která se vyznačuje uměleckou radikalitou a důsledností.

Út–Ne 11:00–18:00 (v pondělí a státní svátky zavřeno) / út–ne 11:00–18:00 (zavřeno v pondělí, o státních svátcích)

