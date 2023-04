Budoucí lokální hvězda Hochman hraje bývalou globální hvězdu Thunberg

Taky nevíte jak jednat tváří v tvář problému jménem klimatický rozvrat? (Víte o ní všechno, ale nevíte co s tím? Případně toho zas tolik nevíte, ale aspoň tušíte, že je to problém?) Prošli jste už všemi možnými emocemi a stejně stále nevíte, co dělat? V pohodě, u nás dostanete odpověď. Stačí se stát hvězdou, pak využít svojí slávy a mluvit o problémech dneška při každé příležitosti v rozhovorech, v televizi, při předávání televizních a filmových cen... jo vlastně moment, ne každý může být hvězda. Ne každý může zachraňovat svět. Naštěstí je tu budoucí lokální hvězda Hochman a ten nechá odlesk své slávy dopadnout i na vás, a vy budete vědět, že to má cenu, něco dělat. Snad. Anebo si aspoň vzpomenete na to, že láska je důležitá. I když je na světě dost konkrétních a jasných viníků, odpovědných za klimatický rozvrat, kteří se dají nenávidět.

Humorné divadlo z dob klimatického rozvratu.

