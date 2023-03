Barokní podvečery: Amore Divino

Zahajovací koncert 23. ročníku Barokních podvečerů je věnován skladatelům zvučných jmen v čele s Georgem Philippem Telemannem, který patří k nejplodnějším skladatelům nejen barokní doby. Telemann do své tvorby zahrnul různé hudební žánry i formy a pohrával si s národními styly. Svoji bohatou kariéru završil v Hamburku jako hudební ředitel pěti hlavních kostelů, přičemž nějaký čas řídil i hamburskou operu. Všichni autoři zařazení do tohoto programu byli během své kariéry s provozem hamburské opery nějak propojeni. Od mistra nezaměnitelných melodií Georga Friedricha Händela přes jeho souputníka, bouřliváka Reinharda Keisera až po Christopha Graupnera, který byl krátce cembalistou v tamním orchestru a také přispěl pár kusy do jeho repertoáru. V programu koncertu se seznámíme s jejich tvorbou, kterou sice opera inspirovala, avšak byla určena pro chrámový provoz a koncertní pódia. V podání nastupující pěvecké hvězdy, sopranistky Elionor Martínez Lara, a souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové zazní bravurní árie a kantáty skutečných mistrů barokní hudby.