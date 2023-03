Pavla Malinová – Kukačky

Samostatná výstava představuje výběr z nejnovějšího cyklu obrazů Pavly Malinové. Aktuální olejomalby sdělují mírný odklon od figurálních kompozic. Sledujeme hybridní formy zasazeny do centrálních kompozic, jimž dominují kruhy nebo kruhové detaily. Inspirována formami ciferníků klasických ručičkových, slunečních či přesýpacích hodin a detaily závaží hodin kukačkových představuje leitmotiv výstavy - čas. Neprezentuje jej ale v lineární rovině, spíše se zaměřuje na jeho objektivizaci a zhmotnění prostřednictvím jakýchsi monumentů, ikon či talismanů, které symbolizují intimní okamžiky (např. Čas pro sebe, 2022, Čas pro dobro, 2022, Čas minulosti, 2022 atd.). Kukačky Pavly Malinové jsou dokonalým obrazem toho, co prožívá, co jí pomáhá, co ji naplňuje a trápí zároveň. Těšíme se na vaší návštěvu.