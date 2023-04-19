Made in Odessa

Made in Odessa

Adresa:

Praha, Bělohorská 24

Termín: 19.4.2023 v 20:00 hod. (středa)
Vstupné:

950 - 1390

19duben středa 20:00

Žánr: divadlo

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В апреле в Праге состоится премьера спектакля - замечательная и долгожданная постановка «Сделаны в Одессе».

На сцене – неподражаемые Олег Филимонов и Ян Левинзон. Приходите с друзьями и родными и наслаждайтесь отличным спектаклем.

Душевная история любви между городом и его жителями: не пропустите спектакль «Сделаны в Одессе».

Спектакль с символичным названием будет особенно близок всем тем, кто сделан в той самой Одессе. А ведь её, «той самой», возможно, уже и нет. Или… Герои постановки попробуют найти ответы на этот вопрос и рассказать вам много интересного, трогательного, местами - смешного, а местами - грустного.

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.

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