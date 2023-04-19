Made in Odessa

В апреле в Праге состоится премьера спектакля - замечательная и долгожданная постановка «Сделаны в Одессе».

На сцене – неподражаемые Олег Филимонов и Ян Левинзон. Приходите с друзьями и родными и наслаждайтесь отличным спектаклем.

Душевная история любви между городом и его жителями: не пропустите спектакль «Сделаны в Одессе».

Спектакль с символичным названием будет особенно близок всем тем, кто сделан в той самой Одессе. А ведь её, «той самой», возможно, уже и нет. Или… Герои постановки попробуют найти ответы на этот вопрос и рассказать вам много интересного, трогательного, местами - смешного, а местами - грустного.