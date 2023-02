Vernisáž výstavy she sells seashells / skupinová výstava

Pragovka Gallery a The White Room vás zvou na skupinovou výstavu SHE SELLS SEASHELLS (3. 3. – 30. 3. 2023, The White Room). Zahájení proběhne ve čtvrtek 2. března od 18 hodiny.

„Dívat se na moře znamená stát se tím, kým opravdu jsi.” Etel Adnan

Poučeni přírodními procesy představujeme na této výstavě jak zobrazivé, tak abstraktní poetické reakce na současnou dobu plnou krizí, v níž se pokoušíme nalézt jakési post-humánní řešení následků antropocénu. Podobně jako měkkýši filtrujeme částečky svého prostředí, duševní i fyzické, a stavíme z nich objekty, které zde zůstanou, až zemřeme. Rozprostíráme se jako souostroví, jako ostrovy, po nichž přeskakujeme z jednoho světa do druhého. Procházíme se po březích Shakespearovy Bohémie a objevujeme poklady, které před nás vyvrhují hlubiny.

Kurátor: Lawrence Wells

Vystavující umělkyně a umělci: Jindřiška Jabůrková, Radim Langer, Miroslava Večeřová, Barbora Vovsová, Lawrence Wells



https://www.facebook.com/events/650409276857185 2. března budou na synchronizovaných vernisážích zahájeny také další dvě výstavy: Julie Kopová THE GREY VOLCANO (3. 3. – 30. 3. 2023, Pragovka Gallery / Pop-Up)



https://www.facebook.com/events/1254915518702970 Magdalena Kleszyńska MAPS OF MEMORIES (3. 3. – 30. 3. 2023, Pragovka Gallery / Entry)

V Pragovka Gallery / Rear probíhá do 30. 3. výstava lotyšské umělkyně Laimdotty Malle OOZE.

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.

Partnerem projektu je Mount Capital.

Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.

