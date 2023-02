Vernisáž výstavy The Grey Volcano / Julie Kopová

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Julie Kopové THE GREY VOLCANO (3. 3. – 30. 3. 2023, Pragovka Gallery / Pop-Up). Zahájení proběhne ve čtvrtek 2. března od 18 hodin. Kurátor: Jan Dotřel Tvorba Julie Kopové se dlouhodobě profiluje v oblasti gestické malby, jejíž primární tematizaci hledá v abstraktním rozkrývání specifických přírodních procesů. V krajině se málokdy nacházejí solitérní body – rytmizaci můžeme nalézt v každé louce, vodní hladině, lese i litosférické desce. I tyto spodní vrstvy krajiny (desková tektonika, kolize hornin, teplo a tlak) jsou pro Julii Kopovou silným zdrojem inspirace. Výstava The Grey Volcano navazuje jak svým názvem i výběrem konkrétních uměleckých děl na záměr autorky soustředit svou poslední tvorbu zejména na pohyb mimo barevné spektrum a většina maleb akcentuje více dění na poli mezi černou bílou barvou. 2. března budou na synchronizovaných vernisážích zahájeny také další dvě výstavy: Magdalena Kleszyńska MAPS OF MEMORIES (3. 3. – 30. 3. 2023, Pragovka Gallery / Entry) https://www.facebook.com/events/1254915518702970 Skupinová výstava SHE SELLS SEASHELLS (3. 3. – 30. 3. 2023, The White Room) https://www.facebook.com/events/714429630354795 V Pragovka Gallery / Rear probíhá do 30. 3. výstava lotyšské umělkyně Laimdotty Malle OOZE. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9. Partnerem projektu je Mount Capital. Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.