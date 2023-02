Veronika Psotková - Vinok

Věnováno všem matkám ve válce o Ukrajinu.

Присвячується всім матерям на війні за Україну.

Dedicated to all mother’s in the war of Ukraine.

Tradiční místo před pražským kulturním prostorem NoD nad křižovatkou ulic Dlouhá-Rybná zdobí od počátku července 2022 umělecký objekt VINOK od sochařky Veroniky Psotkové.

