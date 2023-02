O statečném kováři Mikešovi

Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, o lidské statečnosti a slabosti, o věčném boji dobra se zlem. A přesně takové je i naše vyprávění. Zavedeme vás do pohádky podle klasického příběhu Boženy Němcové Neohrožený Mikeš.



Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají čas!

Pohádka je vhodná pro děti od 4 do 9 let