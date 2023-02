Good Times Only

Nostalgie a melancholie, ale snad i naděje. Parta sympaťáků, co se umí dostat blízko k vaší duši a odkrývat tam její skryté kouty. K tomu všemu to dovedou dělat v češtině, kterou umí používat v kontextu hudby velice šikovně. Patří tak do stále rozšiřující se enklávy kapel, které obnovují (byť třeba v novém hávu) české "písničkářství".