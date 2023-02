Jak víla modrovláska splnila tři přání

Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví naše pohádka. Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit.

A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost. Výraznou součástí inscenace je krásná hudba. Veselé písničky a scénickou hudbu složil Milan Potoček. Úvodní a závěrečná skadba Tanec víly a Mé píšťaly pro Vaše naladění, je autorskou hudbou Tomáše Chmela. Věříme, že rozpustilé situace, o které není nouze, rozesmějí malé i velké diváky. Pohádka trvá cca 50 minut, podle reakcí dětí, inscenace zahrnuje improvizační prvky. Představení je určeno dětem od 3 do 11 let, rodičům a pedagogům.

