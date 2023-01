OOZE / Laimdota Malle

Výstavní projekt OOZE lotyšské umělkyně Laimdoty Malle bude zahájen společně s výstavou Veroniky Landy ZBLÍZKA a skupinovou výstavou ECHO OF THE DEPTH IN SPACE na synchronizovaných vernisážích ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 18 hodin.

Hlavními tématy instalace OOZE jsou odchod a čas. Výstava se zamýšlí nad otázkami, co se děje po odchodu – jak to, co jsme zažili, začíná blednout, zda je možné uchovat něco z toho, co se rozhodlo zmizet, a jaké otisky v nás zanechávají ti, kteří se vytratili. OOZE se přibližuje jak průhlednosti myšlenek, tak pokusu o uchopení tělesné povahy materiálnosti a nutí nás neustále pochybovat o reálnosti prožitku. OOZE zkoumá jasný a zároveň děsivý pocit, že existence je nesmírně nejistá a křehká a že může kdykoli zcela zmizet.

Laimdota Malle aktivně pracovala napříč různými médii, včetně kresby, tisku, sochařství a animovaných obrazů, aby vytvořila instalaci zabývající se zpochybňování významů kolektivních i osobních zkušeností. Prostřednictvím vlastních zkušeností, někdy traumatických, v kombinaci s potřebou zkoumat, chápat a sbírat vytváří metaforické příběhy, které odhalují dosud neznámé krajiny a skutečnosti, jež mohou patřit jak minulosti, tak přítomnosti a budoucnosti.

Kurátorkou výstavy je Kristýna Péčová.