Život je jako ozvěna. Co zaseješ, to sklidíš. Co dáváš, to dostáváš. Co vidíš v druhých, je odrazem tebe…

Pojďte s námi prožít rok na vsi jménem Habrůvka… jeden koloběh přírody, jeden rok života… hřích nevyhnul se tady nikomu… kořalka, rvačky, cizoložství, splátky, dluhy, úpisy a peníze až na prvním místě… na dluh se žilo, žije a žít bude, peníze totiž mají pracovat, ne ležet v plechové bedně! V Hrabůvce by nechtěl žít nikdo, ale musí!



21 lidí na jevišti Divadla v Celetné, to je nevídané a uvidíme, jak se tam vejdeme. Těšíme se na poctivou celosouborovku!

VÍCE INFORMACÍ ZDE