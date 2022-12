Auger v Praze

V sobotu 25.2.2023 rozezní smíchovské Futurum vycházející hvězda temné elektroniky AUGER (GB) a stálice tuzemské scény TEAR (CZ).

AUGER je hyper-melodický, žánrově proměnlivý, temný hudební projekt z Velké Británie pod vedením Kylea Blaqka.

K dnešnímu dni AUGER vydali čtyři alba: ‘The Awakening’ (2017), ‘From Now On I’ (2019), ‘Insurgence’ (2020) a ‘Nighthawks’ (2022). Všechna čtyři se dostala do top 5 žebříčku Deutsche Alternative Charts.

VÍCE INFORMACÍ ZDE