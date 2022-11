Mikulášská nadílka, adventní soutěže, vánoční skřítci a mnoho dalšího v zážitkovém hračkářství Hamleys!

Každý z nás zažil strach z čerta, radost z anděla a chtíč říct pravdu Mikulášovi. Přijďte za námi do zážitkového hračkářství Hamleys a věřte, že na tohoto Mikuláše jen tak nezapomenete. Mikuláš s čertem a andělem navštíví Hamleys 5. prosince od 16 hod. do 20 hod., hodné děti budou mít možnost získat od Mikuláše výborné bonbóny Jelly Belly. Nemusíte se bát, že by se na vaše ratolesti nedostalo, celá trojice bude totiž vidět až do zavíračky! Kromě mikulášské nadílky budou mít děti navštívit výtvarnou dílničku Hey Clay, kde budou mít „za úkol“ vymodelovat si vlastního čerta a anděla, které si pak budou moci odnést na památku domů. Nevšední setkání s Mikulášem doplní mnoho zábavy, které Hamleys poskytuje. Vyzkoušet si budete moct různé atrakce, zažít VR či se zkrátka jen podívat na ty nejnovější kousky, které mohou být inspirací na vánoční dárky!

Kdo by se nestihl zastavit na Mikuláše, nemusí zoufat. Hamleys totiž udělá svým návštěvníkům nevšední celý advent. Každou adventní neděli se můžete potkat s vánočním skřítkem ve foto-koutku ve vstupní hale a zaměstnanci v krásných vánočních kostýmech. Ozdobený stromek, který je přes 4 metry vysoký, je pak pomyslným bonusem, díky kterému se budete na Vánoce těšit ještě víc a budete si adventní období užívat naplno. Dále probíhá velká vánoční soutěž o nákup za 10 000 Kč. Každý, kdo by chtěl soutěžit, musí počítat plyšové medvídky v soutěžním tubusu umístěném taktéž ve vstupní hale. A kde najít hlasovací lístek, kam svůj tip musíte zapsat? Místo pro zápis tipu se nachází na konci každé účtenky, pak je nutné jej hodit do hlasovací krabice. Soutěžit o mega nákup v Hamleys můžete až do 23. prosince. Ti z vás, kteří mají radši online prostředí, můžou soutěžit o 3x Hamleys Pass na Instagramu (stačí udělat vánoční fotku u soutěžního tubusu s medvídky a jste ve hře!) nebo video na TikToku. Soutěže probíhají od 15. listopadu do 23. prosince. Tím to ale zdaleka nekončí! Posláním Hamleys je dělat radost, a to je jedním z důvodů, proč se hračkářství rozhodlo podpořit mikulášskou nadílku pro děti zaměstnanců IKEMu nabitými kartami Hamleys Pass, stejně tak jako dětský domov v Dolních Počernicích, kde děti taktéž obdarovalo nabitými kartami na jakékoliv atrakce v Hamleys. Sladkostmi také Hamleys zpříjemní Vánoce hospitalizovaným dětem v nemocnici Motol prostřednictvím studentů 2. lékařské fakulty, kteří jsou členy Dobrovolnického klubu UK Motolák. V podobných aktivitách plánuje Hamleys pokračovat i nadále. Přijďte nás navštívit a pojďme si spolu zkrátit čekání na Ježíška atrakcemi, hrami a pravou vánoční zábavou!