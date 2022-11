Martin Talaga: Headless Mule / premiéra

The Headless Mule (portugalsky Mula-Sem-Cabeça) je mýtická postava v brazilském folklóru, která zobrazuje ducha ženy, která byla Bohem prokleta za své hříchy. Legenda říká, že pokud žena svede kněze, promění se každý čtvrtek o půlnoci v mulu (kříženec osla a klisny) s plameny ohně místo hlavy a zahubí vše, co jí přijde do cesty. Na brazilském venkově je víra v tuto legendu tak silná, že někteří lidé nevycházejí ve čtvrteční noci ven. Časem se interpretace tohoto mýtu rozvinula a v současnosti zobrazuje hříchy jako smilstvo, nekrofagie nebo svatokrádež. Ve variacích mýtu žena bezhlavou mulu porodí.

Dnes bychom to nazvali Slut-shamingem. Slut-shaming je forma šikany – prostřednictvím ponižování lidí, zejména žen a dívek, které jsou vnímány jako porušení očekávání chování a vzhledu v souvislosti se sexualitou. Často se používá iv souvislosti s homosexuální menšinou, která mohou čelit nesouhlasu se sexuálním chováním považovaným za promiskuitní

Příklady slut-shamingu mohou mít mnoho podob ,zahrnují kritizování nebo trestání za: porušení pravidel oblékání , oblékání vnímána sexuálně provokativním způsobem; vyžádání přístupu k antikoncepci; předmanželský, mimomanželský, homosexualní, příležitostný nebo promiskuitní sex; nebo provozování prostituce.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE