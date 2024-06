Každou středu od 10:00 do 16:00 se zahrada Studia ALTA otevře jako sdílené letní pracoviště. Chceme s vámi sdílet to nejcennější, co máme: intimní a bezpečný prostor, vřelé prostředí a okolní zeleň. Můžete k nám přijít na chvíli nebo u nás strávit celý den. Můžete pracovat i odpočívat, číst knihy i psát emaily. Přijít s celým vaším pracovním kolektivem. Víme, že změna lokace umožňuje i změnu perspektivy a přítomnost dalších lidí může příjemně ovlivnit naše pracovní prostředí.

Máme elektřinu, stoly, wifi, kafe, čajíky, limonády a hlavně velký kaštan, který nabízí stín a příjemný chlad. Sdílené pracoviště je přístupné zdarma, můžete přijít sami nebo u nás mít schůzky. Vaši návštěvu není nutné nijak rezervovat.

V případě nepříznivého počasí může být pracoviště zavřené. Pro nejaktuálnější informace kontaktujte Lucii Maliníkovou (+420 774 405 961).

Zdroj fotky (Otevřená kancelář): Studio Alta Praha