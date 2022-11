Josef Bolf a Michael Kunze - Something surreal: The Far Away Worlds of Yesterday and Tomorrow

Všechny srdečně zveme na výstavu Something Surreal: The Far Away Worlds of Yesterday and Tomorrow, která představuje novou tvorbu českého autora Josefa Bolfa a Michaela Kunzeho z Německa. Výstava bude zahájena vernisáží 29. 11. v 18:00 v DSC Gallery, kde poté potrvá až do 13. 1. 2023. Již od prvního okamžiku, kdy návštěvník vstoupí do výstavy, je zřejmé, že Josef Bolf a Michael Kunze komunikují zcela odlišnými malířskými jazyky. Bolfův styl je více grafický, oscilující mezi akrylem a olejem, jenž reflektuje knihy komiksů a grafické romány, ale jsou v něm jasně patrné i vlivy vysokého umění, středověké malby, a uměleckých vizionářů, jakým byl například William Blake. Kunze je lépe rozpoznatelný z hlediska malířské techniky, kterou je tradiční olejomalba, často nanášená v silných suchých vrstvách, jež navozují starý pastózní vzhled. Jeho dílo prozrazuje vlivy biblických legend, příběhů a symbolů klasické mytologie, především starověkého Řecka, komplexních vizí ze světa kinematografie a stejně jako u Bolfa i narativů ze science fiction.

