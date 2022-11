V Křižíkových pavilonech na výstavišti v PRAZE proběhne největší setkání výtvarníků v ČR - Open ART Fest 2023

Vzhledem k rekordnímu zájmu výtvarných umělců z Česka i ze zahraničí naplní autorské minigalerie Halu B a C. Unikátem tohoto festivalu je fakt, že všichni tvůrci budou po celou dobu přítomni ve svých stáncích a osobně představí svá díla návštěvníkům. Výstava je zároveň prodejní.

V Praze se představí publiku přes 200 výtvarníků různých žánrů. Malíři, sochaři či fotografové obsadí plochu cca 4,5 tisíc metrů čtverečních.

Pro výtvarníky je to skvělá příležitost vybrat to nejlepší a nabídnout svá díla publiku. Zároveň mají možnost srovnávat a navazovat kontakty. Pro návštěvníky je to zase příležitost prohlédnout si výsledky tvorby výtvarníků z posledních let.

Unikátem Open ART Festu je neustálá přítomnost všech autorů v jejich minigaleriích, kde mají možnost bez omezení vystavit vlastní vybraná díla a také osobně hovořit s návštěvníky. Ti mohou na místě díla zakoupit, a to za smluví ceny a bez provize.

Pořadatelé zajistí zdarma zabalení zakoupených děl.

V průběhu festivalu se uskuteční také bohatý doprovodný program, workshopy apod.

"Věřím, že tento ročník bude unikátní. Zaprvé je tu unikátní škála výtvarníků, od etablovaných profesionálů přes experimentátory a velmi originální tvůrce až po studenty prestižních výtvarných škol. Ti všichni mají potenciál zaujmout publikum, každý je originální a každý má za sebou pozoruhodný příběh, jak je ostatně přiblíženo ve výstavním katalogu. Zadruhé mají návštěvníci skvělou příležitost koupit si třeba před Vánocemi originální výtvarná díla třeba jako dekoraci do domova nebo kanceláře. Určitě je to cesta, jak namísto sériových grafik investovat do originálů a podpořit třeba umělce z vybraného regionu," doplňuje za pořadatele Jiří Doležal.