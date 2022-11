NANO + Fourtuna

Nano je indie elektro popová čtveřice, která spojuje rock'n'rollovou energii a silné melodie s melancholickým nádechem do jedinečného hudebního zážitku. Dala se dohromady v roce 2010 a od roku 2011 se pohybuje po českých klubech. Tvoří ji ex-zpěvačka Basta Fidel Marquet, ex-frontman Panamy Hadži, ex-basista z Prague Ska Conspiracy Květák a ex-bubeník Matouš z Pinking Shears. Koncerty Nano jsou energickou kombinací různých kytarových a elektronických hudebních vlivů s nečekaně autentickým soundem.

Fourtuna (DE)

Fourtuna is the dream pop / dark pop / dream folk musical project of Prague-based German actress and independent filmmaker Emily Brandi. Her first four song EP „Who Cares About The World“ was released throughout 2021 and ranges in sound from a world of dreamy pop