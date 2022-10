Zlatovláska ( loutková pohádka )

Starý král povolá svého kuchaře Jiříka, aby mu připravil rybu, ale nikdo ani on nesmí ochutnat. Jiříkova zvědavost je však větší než obava z trestu a po ochutnání zjistí, že rozumí řeči zvířat. Zjistí to i král, který pošle mladíka místo popravy, aby mu dovezl pannu se zlatými vlasy, o které si ptáci povídali. Pro získání nevěsty pro krále, musí kuchař splnit 3 přání. Co se stane, když se Jiřík se Zlatovláskou do sebe zamilují, uvidí diváci sami.