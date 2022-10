Výstava Art for Amnesty - Krištof Kintera, Pasta Oner, Toy Box, Jan Kaláb, Robert Vano, Petr Písařík, Klára Sedlo a další

Krištof Kintera, Jan Kaláb, Pasta Oner, Petr Písařík, Klára Sedlo, Patrik Hábl, Petr Nikl, Michal Matzenauer, Robert Vano, Martin Stranka, Toy Box, Tomáš Záborec, Yvonne Váchová, Richard Hofman, Jana Hostašová, Jan Šilar, Jitka Hilská a mnoho dalších. Každoroční charitativní prodejní výstava pořádaná lidskoprávní organizací Amnesty International potrvá od úterý 25. října do neděle 30. října 2022 v galerii NoD v Dlouhé Ulici v Praze. Veřejná vernisáž proběhne v úterý 25. října od 18.00 hod.

„Žiju v zemi, která má z minulosti bohatou zkušenost s porušováním lidských práv komunisty a jejich přívrženci. Myslím, že je naší povinností pomáhat tam, kde jsou lidská práva stále omezována,“ říká ke svým motivacím k darování uměleckého díla přední český výtvarník Pasta Oner, jehož dílo se bude dražit tzv. tichou aukcí během veřejné vernisáže. Projekt Art for Amnesty i jeho každoroční podzimní prodejní výstava stojí na principu, kdy umělci a umělkyně darují svá díla lidskoprávnímu hnutí Amnesty. To je pak prodá zájemcům a výtěžek putuje na boj proti bezpráví a ochranu lidských práv. „Nespravedlnosti, které se ve světě dějí jsou děsivé a v jednotlivci vyvolávají pocit bezmoci. Je podle mě ohromně důležité mít někoho, kdo se postaví za základní lidská práva a jejich dodržování napříč celým světem. Někoho, kdo spojí statisíce hlasů do jednoho: Tohle je špatné, a vy to víte! Nebudu moc přehánět, když řeknu, že existence Amnesty mi dává určitou víru v lidstvo a dobro,“ říká umělkyně Klára Sedlo, která pro letošní prodejní výstavu Amnesty darovala svá díla Setkání v lese a Pozorovatel hvězd. "Zájemci mají na výběr z opravdu jedinečných děl a zároveň koupí podpoří dobrou věc.

V neposlední řadě se díla od našich významných umělců dají považovat za výhodnou investiční příležitost. Kupříkladu Krištof Kintera, Pasta Oner nebo Jan Kaláb se dlouhodobě řadí mezi nejprodávanějším současné umělce,“ říká koordinátorka projektu Andrea Houšková z Amnesty. Během středeční vernisáže také proběhne "tichá aukce" výtvarných děl Pasty Onera, Krištofa Kintery, Jana Kalába, Patrika Hábla, Petra Písaříka, Roberta Vana a Tomáše Záborce. “Esencí projektu Art for Amnesty i jeho každoroční podzimní prodejní výstavy je společný boj proti bezpráví, se kterým nám štědří čeští umělci a umělkyně pomáhají. Velmi si vážíme jejich pomoci i proto, že víme, že to řada z nich nemá existenčně vůbec jednoduché," říká ředitelka české Amnesty Linda Sokačová.