Talking Flowers

Výstavní přehlídka výsledků mezinárodního porcelánového sympozia KEEP IN TOUCH Dubí 2022

Keep in Touch (K.I.T.) je mezinárodní porcelánové sympozium tradičně organizované pro studenty z českých i zahraničních univerzit, designéry a umělce do 35 let. Pořadatelem je Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem a programově navazuje na tradici Mezinárodních studentských porcelánových sympozií a workshopů organizovaných od roku 2010 v Experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic.

