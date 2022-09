Výstava malíře Igora Grimmicha

Válka, pandemie, klimatické změny, energetická krize a možná jaderná katastrofa. Všechna tato témata nás již nějakou dobu obklopují a zanechávají v nejistotě, jak to bude s naším světem dál. A jak tato témata vnímá svět umění? Své vize a snové představy prezentuje v Galerii ART Concept uznávaný český malíř Igor Grimmich v rámci výstavy s názvem Úžina. Kurátorem výstavy, která se bude konat v malé výstavní síni pražského Mánesa od 6.9. do 7.10. 2022, je Petr Mach. Vstup na výstavu je zdarma. Igor Grimmich (1979 v Praze) je jedním z viditelných talentů současné české malířské scény, pro jehož tvorbu jsou signifikantním znakem zejména urbanistické a geometrické prvky. Díky precizní volbě barev a prací se světlem, i za použití UV barev, vznikají nezaměnitelná plátna pohlcující diváka do hloubky zobrazovaných měst. Tvoří zejména v rušné ulici v pražských Dejvicích, kde přes prosklenou stěnu svého ateliéru sleduje hemžení lidí a dopravních prostředků. Často však vyráží na nedalekou periferii, která je útočištěm cyklistů a pejskařů. Zde například sleduje nerovný souboj přírody s rozrůstajícím se městem. …”Výstava přichází v době, kdy v médiích denně sledujeme zprávy o nedaleké válce, klimatické změně, rekordním suchu, blížící se energetické krizi a možné jaderné katastrofě. Bylo by s podivem, kdyby se otisk doby neprojevil v tvorbě tak empatického člověka, jakým Igor Grimmich je. Malíř nás neděsí křikem jako Edvard Munch nebo Francis Bacon, pouze nám tiše napovídá, co by se mohlo stát. Ulice měst mohou být zcela bez lidí a v podzemí si budeme ve skleněných vitrínách prohlížet torza mutantů. Anebo těmi mutanty budeme my?” (Petr Mach). Grimmichova tvorba se pohybuje tematicky v kontrastech urbanismu a přírody a také v přístupech k barevnosti jeho obrazů. “Stejně jako se v umělcově tvorbě zrcadlí protiklady urbanismu a přírody, nalezneme v jeho díle dva protikladné koloristické přístupy. Jedním z nich je potemnělá barevnost oživená plátkovým zlatem, kterou Igor využívá pro zobrazení nočních měst. Druhým je koloristicky pestrá směsice nadreálně zářících barev, někdy doplněná stékající matérií akrylu, kterou umělec přisoudil vegetaci.” (Petr Mach) Paralelně s výstavou Úžina probíhá také prodejní expozice tvorby Igora Grimmicha, která prezentuje řadu děl z posledních dvou dekád. Zejména je zde k vidění unikátní dílo, společný velkoformátový obraz autora a jeho učitele, emeritního profesora pražské AVU Michaela Rittsteina, s názvem Vášeň zlehka plá. Návštěva této expozice, zahrnující i společné dílo, je možná pouze po předchozí domluvě v soukromém prostoru Pařížská 5. Kontakt: +420 732 964 165, parizska@innex.cz.