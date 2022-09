Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť královna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který se usadil na Bramborovém kopečku, dostane ruku princezny Bramborky a půl bramborového pole k tomu! Kdo se odváží bojovat proti takovému nepříteli? Že by snad statečný princ Karotka? Přijďte to zjistit v sobotu patnáctého října do Vozovny. Na loutkovou pohádku Bramborové království jsou zvány všechny děti od tří let, jejich rodiče a všichni milovníci brambor bez výjimky. Hrají Loutky bez hranic. VSTUP 80 KČ, 45 MIN, OD 3 LET