Srdečně vás zveme na další ArtBazaar na Pragovce, který proběhne v sobotu 30. 7. 2022 od 10:00 do 18:00, a to i v případě nepřízně počasí.

Na ArtBazaaru si můžete zakoupit originální umění od rezidentů Pragovky, ale i kousky od dalších vybraných umělců.

Kromě toho vás čeká bohatý doprovodný program. Už brzy se dozvíte víc.

ArtBazaar pořádá Pragovka Gallery, ve které zrovna probíhá výstava Pole v množném čísle. Výstava bude otevřená po celou dobu akce.

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.

Pragovka Gallery je otevřeno od úterý do čtvrtka mezi 14 a 20 a od pátku do neděle mezi 14 a 18.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap, jlbjlt.net , Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kultura, Kdykde.cz, Místní kultura, ArtRevue, Atlas Česka, Kudyznudy, Vyletnik.cz, City Bee, Jlblt.cz, České galerie, Art & Antiques

