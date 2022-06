Obrovský slunce

MONIKA NAČEVA – zpěv

MICHAL PAVLÍČEK – kytara

Michal Pavlíček (1956)/Jáchym Topol (1962): Bílej sníh, Ohnivá voda, Zavři, Geronimo, Jako kočka, U Anděla, Zelenej Drak

Michal Pavlíček/Monika Pilátová (1973): Sběračky mušlí

Michal Pavlíček/Monika Načeva (1976): Místo 2

Monika Načeva, Michal Pavlíček, Oldřich Kopecký, DJ Five/Jáchym Topol: Na svahu

Monika Načeva/Jáchym Topol: Měsíc

Monika Načeva, Oldřich Kopecký (?)/Jáchym Topol: Mami

Vladimír Tverdchlibov alias Karaoke Tundra, Monika Načeva/Jáchym Topol: Jiná žena

Monika Načeva, Oldřich Kopecký/Jáchym Topol: Jdeš krajinou

Monika Načeva, D. Kabzán/Jáchym Topol: Nebe je rudý

Monika Načeva, M. Feurer/Jáchym Topol: Udržuj svou ledničku plnou

Monika Načeva je svérázná česko-bulharská zpěvačka, herečka (mj. členka divadla Sklep) a šansoniérka. Žije si po svém a každé její nové album je vždy jiné než to předchozí. Své první, rockové cd „Možnosti tu sou...“ vytvořila s Michalem Pavlíčkem, autorem většiny písní, už v r. 1994. Píseň „Udržuj svou ledničku plnou“ se stala hitem včetně natočeného klipu. O dva roky později vyšlo trip-hopově laděné album „Nebe je rudý“ už s novými muzikanty. Ke známé skladbě „Měsíc, vznikl i videoklip, oceněný titulem za nejlepší český klip roku. Album mělo velký úspěch jak na Rádiu 1, tak na četných koncertech. Po delší pauze, způsobené mateřskými povinnostmi, vydala Načeva r. 2000 album „Mami“ opět s M. Pavlíčkem a novým spolupracovníkem, turntablistou Dj-em Five. O něco dříve realizovala ve vlastní režii a limitovaném nákladu singl „Tyhle dny“, vydaný na vinylu. Od této doby vystupuje Načeva jak společně s M. Pavlíčkem a Dj-em Five, tak i samostatně. Všechna nahraná alba jsou postavena na spolupráci Načevy se spisovatelem a básníkem Jáchymem Topolem, známým představitelem českého undergroundu a letošním jubilantem. Jeho román Citlivý člověk získal r. 2017 Státní cenu za literaturu. Michal Pavlíček je obdivovaný kytarový mág, skladatel hříček, introvertních rockových opusů, melodicky působivých balad i symfonické a scénické hudby se zcela původním rukopisem. Všeobecný respekt k jeho umělecké individualitě dokumentuje i řada vítězství a ocenění v odborných anketách.