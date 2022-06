PozorUmění: Open call Galerijní podzim #2

Přihlas se do open callu a vystavuj na Galerijním podzimu #2! Výstavní sekce festivalu Žižkovská noc s názvem PozorUmění vyhlašuje open call druhého ročníku výstavního projektu Galerijní podzim, který se v průběhu září a října odehraje v žižkovských galeriích, kavárnách, barech i ve veřejném prostoru. Open call je určen výtvarným umělcům, autorům, kteří se zaměřují na audiovizuální či performativní projekty i designerům a architektům s přesahem do uměleckých oblastí. Do open callu se mohou zájemci přihlašovat až do 1. července. Celý letošní program PozorUmění se nese v duchu tématu „Možnosti spolupráce“ a nejinak tomu bude i během Galerijního podzimu #2, který proběhne mezi 15. zářím a 13. říjnem 2022. Téma a s ním související projekty mají především ukázat, že společné fungování může – i přes veškerá úskalí a přirozené nutkání upřednostňovat vlastní potřeby – přinášet nové zkušenosti, úhly pohledu, příležitost k sebereflexi a pocit, že „v tom nejsme sami“. Pracovat společně, sdílet vědomosti, ideje, ale zároveň brát v potaz individuální pohnutky každého z nás. Nejen v rámci letošního Galerijního podzimu tak vzájemně propojujeme začínající autory a etablované tvůrce, autodidakty s absolventy uměleckých škol, umělce s galeriemi a galerie s umělci, pop-up prostory s matadory žižkovských podniků a veřejnost se současnou kulturní scénou. Portfolia, soubory a/nebo návrhy projektů můžete až do 1. 7. posílat ve formátech PDF, JPG, URL, docx., MP3, MP4 nebo .avi na e-mailovou adresu pozorumeni@zizkovskanoc.net. Vybraným vystavujícím poskytne PozorUmění kurátorské vedení a konzultace, základní techniku, propagaci, prostory a proplacení nákladů spojených s tvorbou (částka bude upřesněna vybraným vystavujícím). O PozorUmění: PozorUmění zahájilo svoje aktivity v květnu 2021. Jako výstavní sekce festivalu Žižkovská noc se zaměřuje na prezentaci výtvarného, audiovizuálního a performativního umění (nejen) v rámci pražské čtvrti Žižkov. Po pravidelném měsíčním programu během jara a léta loňského roku představilo PozorUmění v září a říjnu téměř 20 autorů současného umění v 15 výstavních projektech. V rámci doprovodného programu proběhly také přednášky, procházky, performance, poetry slam nebo koncerty.