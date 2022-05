Výstava ROW ROW ROW

Svět umění a sportu mají společného více, než by se na první pohled mohlo zdát. Především je to velká moc probouzet emoce. Platforma Sport in Art toto harmonické propojení představuje veřejnosti, tentokrát prostřednictvím výstavy ROW ROW ROW. Ta je uměleckým otiskem kultovního veslařského závodu Primátorky a důležitou společenskou spojkou se světem sportu. Představí díla 11 předních českých výtvarníků.

Výstava potrvá od 27. května do 9. června a uskuteční se jak jinak, než přímo u řeky na Smíchovské náplavce v prostoru Kobka 17, pop-up Galerie Sport in Art. Vernisáž se uskuteční 26. 5. v 19 hodin.