Galerie Butovice chystá na Čarodějnice zábavný program i kouzla se slevami

Přijďte sami nebo rovnou s celou rodinou poslední dubnový den do Galerie Butovice a oslavte čarodějnice tancem, zpěvem, soutěžením a/nebo výhodnými nákupy se slevou. Od 14 hodin bude možné na čarodějné stezce potkat pohádkové postavy, věštkyně vypoví všem odvážným budoucnost a v půl třetí odstartuje čarodějný bál s diskotékou. Kdo si troufne pokoušet štěstěnu, může zatočit interaktivním Pestrým kolem odměn na digitálních kioscích a třeba vyhrát zajímavé ceny. Ve finálním slosování pak ti nejšťastnější získají další dárky. V 16 hodin začne zpívat kytarista u táboráku za Galerií Butovice, každý se může přidat nebo jen poslouchat a u toho opékat špekáčky. Všechny přítomné jistě potěší téměř dvě desítky obchodů v OC speciálními akcemi a slevami až 30 %.

Galerie Butovice chystá na 30. dubna zpestření svátku pálení čarodějnic. Od 14 hodin bude pro všechny děti i dospělé připraveno mnoho veselých aktivit. Pozváni jsou samí hodní čarodějové a čarodějnice, jedna z nich na přání vyvěští budoucnost a ty další budou spolu s pohádkovými postavami čekat na čarodějné stezce, kde všechny zúčastněné děti odmění.

Od půl třetí do čtyř se bude konat čarodějnický bál s diskotékou, kde jsou vítáni mágové, černokněžníci, iluzionisté, čarodějnice, kouzelnice, věštkyně a další magické a pohádkové bytosti. Kdo bude chtít, může se vyfotit ve fotokoutku, nechat si zaplést vlasy ve stánku Funny Sassy nebo si nechat namalovat na obličej například čarodějný nebo zvířecí motiv. Zvána jsou totiž i zvířata včetně jednorožců, ale také princezny a princové. Mudlové, nebojte, vstup bude umožněn i vám, dokonce se můžete zúčastnit ukázky nového kotlíku od Eta a ochutnat magicky chutné zmrzliny nebo polévky.

Čáry a dárečky, kouzla a párečky

Kdo rád pokouší štěstěnu, může se těšit na Pestré kolo odměn na nových digitálních kioscích – interaktivní hru, v níž bude možné vyhrát zajímavé ceny,⁠ např. batůžky New Yorker nebo dárkové poukázky do prodejen Deichmann a Pepco. Těm, kterým bude ten den štěstí přát, přinese finální slosování stříbrné šperky nebo hodinky z prodejny Apart, doplňky z Orsay či sluneční brýle z Grand Optical.

„Zvyk pálení čarodějnic je spojený s ohněm a vírou v čarodějnice, a tak jsme od každého vzali kousek a pevně doufám, že se všem bude výsledek líbit a poslední dubnovou sobotu si v Galerii Butovice užijí,“ říká marketingová manažerka obchodního centra Linda Horáčková a dále akci přibližuje: „Těšit se můžete na opékání buřtů nad ohněm, ale pálit v něm čarodějnice nebudeme. Naopak, chceme je i další kouzelné bytosti oslavovat, a proto se od 14.30 do 16.00 bude konat bál, na kterém se sejdou postavy z celé pohádkové a kouzelnické říše. Na jeden den tak spolu s dětmi pojďme uvěřit v magii, čáry a kouzla a na chvíli propojme jinak nesmiřitelný kouzelnický a mudlovský svět,“ dodává Horáčková.

Po skončení bálu v 16 hodin – kdy musí odejít i věštkyně, aby se do půlnoci stihla vrátit do Delf – bude možné přesunout se k ohništi za OC, zazpívat si s kytaristou táborákové písničky a opéct si na ohni špekáčky. Kolem osmé uhasíme oheň a přesuneme se zpátky do tepla a sucha Galerie Butovice.

Akce a slevy

Zajisté si na své přijdou i dospělí, protože nejen pro ně jsou připraveny výhodné nabídky a slevy ve vybraných obchodech. Atmosféru doplní hudební vystoupení DJ a saxofonisty. „Více jak desítka obchodů v Galerii Butovice bude mít pro zákazníky a zákaznice připravenou slevu. Grand Optical nabídne 25% slevu na dioptrické a sluneční brýle, Orsay 25 % na celý nákup, Pospíšil Collection zlevní dámské oblečení o 30 % a pánské o 20 %,“ jmenuje některé akce Linda Horáčková.

Další obchody chystající slevy jsou CCC, Deichmann, Dedoles, Eta, TIMO, Ulla Poppken, Klenoty Aurum nebo Tchibo. „Opravdu zajímavou výzvu připravilo knihkupectví Kosmas, protože rozdá 10% až 20% slevy za správné vyslovení zaklínadla. Jednoduše řečeno, jde o jazykolam, který si zájemce či zájemkyně vylosuje z kotlíku,“ uzavírá pozvánku na 30. dubna Linda Horáčková, marketingová manažerka Galerie Butovice.