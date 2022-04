Riaditel’ky zemegule

Tři generace slovenských hereček v brilantní komedii o intimním a veřejném světě kolem nás.

„Svět by byl o něco lepší, kdyby měl pěkně uklizená ministerstva.“

Noc na Ministerstvu zahraničních věcí. Tři uklízečky mluví při práci o svých životech, milencích a rozchodech a k tomu mají zaručený recept, jak uklidit dnešní neuspořádaný svět. Komedie o normálních lidech, kteří se snaží vyznat v chaosu současnosti, aniž by se zbláznili. Paní Judit (hlavní role, napsaná pro Božidara Turzonovovou) pochází údajně z bývalé šlechtické rodiny a uklízením si chce zachovat nejen svou vlastní důstojnost, ale i úroveň této země. Darina (Darina Abrahámová) sní o milenci z Anglie, který ji co nevidět požádá o ruku, jen na to zatím tak nějak nemá čas a nejmladší Monika (Monika Horváthová) přišla na ministerstvo uklízet poprvé. Postupně odhaluje své tajemství a skutečný důvod, proč je tady.