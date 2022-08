Slavná herečka Lydie Martinová má před posledním představením své kariéry, kterou se rozhodla předčasně ukončit a vdát se do ciziny. Vše má krásně naplánované, je připravena odejít… jen kdyby se jí zrovna dnes někam nezatoulala garderobiérka a v šatně by se neobjevil bývalý manžel, s nímž ji pojí možná silnější pouto, než by se zdálo. Romantická komedie veleúspěšného britského dramatika o radostech i strastech divadelního zákulisí, milostných vztahů a o tom, co to znamená „odejít v pravý čas“.

Hrají: Ilona Svobodová, Ondřej Volejník

Autor: Peter Quilter

Překlad: Jitka Sloupová

Režie: Martin Vokoun

Dramaturgie: Kristýna Čepková

Výprava: Agnieszka Pátá-Oldak