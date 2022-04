Petra Ernyeiová Quintet

Zpěvačka Petra Ernyeiová vydala v prosinci roku 2021 album písní židovských autorů - To jsem já – This Is Me spolu s kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským. Vybrala krásné jazzové, židovské, sefardské i muzikálové písně, které na tomto koncertě zazní ve větším hudebním obsazení. Zazní tradiční sefardská Scalerica de Oro, slavná Papa Can you hear me od Barbry Streisand či hebrejská píseň Hine Ma Tov Umanaim a mnoho dalších.