The Luka State mají solidně nakročeno k tomu, aby se stali další hvězdnou britskou kytarovkou. Svůj zápal pro věc a odhodlání vtiskli i do svého loňského debutu Fall In Fall Out. Ostatně nezastavila je ani pandemie a vlna opatření, když během loňského roku stihli odehrát desítky koncertů.

Na své první velké evropské turné se ale teprve chystají – a jejich čas právě nastává.