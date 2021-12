Prázdniny pro psa

Konec školy. Honzík bydlí na vesnici a čekají ho prázdniny. Taková nuda. Každopádně plán ochočit si sousedovic psa Ajaxe prostě musí vyjít! Ještě že má svého vymyšleného kamaráda Robina, když ve vesnici není nikdo normální…

Nebo je? Někdy více a jindy méně veselá hra vzniklá z improvizace všech členů souboru. Pojďte s námi do dětství, do minulosti a do doby, ve které je tak těžké si najít kamarády!

VÍCE INFORMACÍ ZDE