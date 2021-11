Okna do pravěku jsou největší expozicí věnovanou pravěku v České republice a otevírá pohledy do života na našem území před dávnými časy. 2000 originálních exponátů, realistické modely a interaktivní prvky návštěvníka zvou k cestě prvohorními moři a močály i pod mořskou hladinu druhohorního moře, kde se seznámí s příběhem jediného českého dinosaura. V třetihorách bude svědkem realistického boje o život a v době ledové se setká s modelem mamuta v životní velikosti a podívá se do očí šavlozubému tygrovi.

