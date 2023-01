Menší výstava umístěná ve vitrínách východní dvorany Historické budovy prezentuje expedice Národního muzea, které spojuje především touha po poznání, jež překonává hranice. Představuje vybrané nejvýznamnější historické výpravy, které dokládají dlouhou výzkumnou tradici instituce, až po expedice současné.

Jedny z nejstarších výzkumných cest připomínají expedice A. Friče do Banátu (1853) a Dalmácie (1856) doprovázené získanými zoologickými exponáty. Náročnost cest ukazují přírodovědecká expedice do Íránu muzejním vozidlem Praga V3S v 70. letech 20. století nebo ve své době průkopnické výpravy mezi Mapuche do jižní Ameriky.

