Sweet Home Malá Strana

„Moje čtvrť, moje pravidla.“

Po letech sbírání zkušeností v zahraničí jsi najednou zpátky tam, kdes strávila dětství. To si fakt myslíš, že tu potkáš někoho, s kým jsi běhala po Petříně nebo se koupala v Čertovce? Když je Malá Strana tvůj hood, nebude to jen tak. Takže večírek to bude unikátní, emoce potečou, připrav se i na ideové a majetkoprávní bitky a samozřejmě trochu středověkého tajemna. No, a na závěr, snad už budeme doma…

