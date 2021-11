Backstage: Jeden svět + Ibby Pop feat. Blackout

Jak vzniká populární festival největší české neziskovky Člověk v tísni? Co stojí za úspěchem projektu, který si před dvaadvaceti lety dal za cíl vychovávat lidi napříč generacemi v oblasti lidských práv?

Festival Jeden svět získal v roce 2007 za svůj přínos čestné uznání UNESCO a stále je považován za nejvýznamnější festival svého druhu na světě. Do zákulisí tohoto jedinečného projektu vás pozvou ti nejpovolanější – ředitelé Ondřej Kamenický a Lenka Lovicarová.



Naši historicky první Backstage talkshow v Ateliéru Rychta bude moderovat Filip Koryta. https://www.filipkoryta.cz/tesi-me/

Více o festivalu Jeden svět, najdete zde. https://www.jedensvet.cz/festival/aktuality

Backstage je seriál večerů, během kterých vám chceme představit zajímavé, úspěšné a sledované projekty skrze věci, které nejsou na první pohled vidět. Necháme vás nakouknout do zákulisí a odhalíme pro vás dění za oponou. Přijďte si poslechnout to, co nikdy nenajdete v žádné tiskové zprávě. Backstage je talkshow. Nemusíte jen poslouchat, když chcete něco vědět.

Ibby Pop feat. Blackout

Po skončení talkshow si dáme dokonalý blackout, ale nebojte se, ztráta vědomí nehrozí. V hudebním uskupení Blackout se spojily dvě výrazné hudební osobnosti - zpěvák Ibby Pop a houslista Vojtěch Lavička (Deep Sweeden, Gipsy.cz), které na kytaru, akordeon a kontrabas doplňují bratři Petr a Jan Surmajovi.

Zapomenete na všechny starosti a budete si užívat krystalicky čistou radost a energii z dobré muziky, z mixu popu, balkánské hudby, latiny, romských melodií i jazzu.